Jeder vierte Haushalt hat ein Fitnessgerät

WIESBADEN (dpa-AFX) - Haben Sie zu Hause ein Ergometer, ein Laufband oder einen Crosstrainer? Gut jeder vierte Haushalt in Deutschland hat mindestens ein Fitnessgerät, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Rund 12,9 Millionen Fitnessgeräte gab es im Jahr 2023 in den privaten Haushalten. Diese verteilten sich auf 10,5 Millionen Haushalte. Den Zahlen zufolge besaßen zu diesem Zeitpunkt 25,6 Prozent der Haushalte einen Heimtrainer. In einer Erhebung von 2021 lag der Anteil bei 23,3 Prozent.

Motivation ist nicht der einzige Faktor

Neben der Motivation, Sport zu treiben, spielt auch das Einkommen eine Rolle: Bei über 5.000 Euro Haushaltsnettoeinkommen hatten 35,8 Prozent mindestens ein Fitnessgerät, bei unter 1.300 Euro nur 12,3 Prozent.

Gut jeder dritte Paarhaushalt ohne Kinder hatte mindestens ein Fitnessgerät, bei Paaren mit Kindern traf dies auf gut jeden vierten zu. Bei Alleinlebenden stand nur in knapp jedem fünften Haushalt mindestens ein Trainingsgerät.

Durchschnittlich 34 Minuten Sport pro Tag

Ob mit dem Heimtrainer, beim Joggen, Fußballspielen oder im Fitnessstudio: Die Menschen ab zehn Jahren in Deutschland verbringen durchschnittlich 34 Minuten pro Tag mit Sport, wie die Zeitverwendungserhebung 2022 zeigt. Das waren täglich fünf Minuten mehr als zehn Jahre zuvor.

Männer machen durchschnittlich etwas mehr Sport als Frauen: Während Männer und Jungen 2022 durchschnittlich 36 Minuten am Tag sportlich aktiv waren, verbrachten Frauen und Mädchen 33 Minuten des Tages mit Sport./sat/DP/zb