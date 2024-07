JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Montagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 27,48 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 27,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 27,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,50 EUR. Bisher wurden heute 1.021 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2023 markierte das Papier bei 31,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,43 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,37 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,409 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,15 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 234,06 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

