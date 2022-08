JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagnachmittag stärker

Um 01.08.2022 16:22:00 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 23,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 23,96 EUR. Bei 23,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 28.187 Stück.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 37,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,00 EUR am 05.07.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 19,00 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,36 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK gewährte am 10.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 10.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 09.08.2023 werfen.

