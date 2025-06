JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagnachmittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 18,81 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 18,81 EUR. Bei 18,73 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 18,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 182.944 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 30,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 61,83 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,394 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,51 EUR.

JENOPTIK gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 243,59 Mio. EUR – eine Minderung von 4,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 256,15 Mio. EUR eingefahren.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 12.08.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

