JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag in Grün

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 18,97 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 18,97 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,97 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.504 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,30 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,394 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,51 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

