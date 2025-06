JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Mittwochnachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 19,47 EUR nach oben.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 19,47 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,61 EUR. Bei 19,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.142 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 30,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 36,04 Prozent niedriger. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 26,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,394 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,23 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 243,59 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256,15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,46 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

