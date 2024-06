JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Dienstagvormittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 27,88 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 27,88 EUR. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 27,88 EUR. Bei 28,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.333 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 32,92 EUR markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,409 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,15 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 234,06 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,75 EUR je Aktie belaufen.

