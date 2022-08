JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 23,96 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 24,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 33.319 Stück.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 20,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 19,80 Prozent sinken.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 33,36 EUR.

JENOPTIK gewährte am 10.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 09.08.2023 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der JENOPTIK-Aktie ein

JENOPTIK-Aktie im Minus: JENOPTIK trennt sich von Militärtechniksparte

JENOPTIK-Aktie gefragt: JENOPTIK hofft auf nachhaltiges Image

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG

Bildquellen: JENOPTIK