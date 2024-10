JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 27,46 EUR zu.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 27,46 EUR. Bei 27,64 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 27,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 11.774 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 37,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,404 EUR aus. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 284,66 Mio. EUR im Vergleich zu 270,84 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

3. Quartal 2024: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel

3. Quartal 2024: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab

XETRA-Handel TecDAX zum Start in der Verlustzone