JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteuert sich am Montagmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 19,19 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 19,19 EUR zu. Bei 19,24 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 19,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 37.289 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 52,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,394 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 26,23 EUR.

Am 13.05.2025 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

