JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 19,20 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 19,20 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,25 EUR aus. Bei 19,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 105.734 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 33,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,394 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,23 EUR.

Am 13.05.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 243,59 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. JENOPTIK dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

