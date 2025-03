JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 22,40 EUR.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 22,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 22,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.354 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,44 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2024. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 35,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,412 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 12.11.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 274,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 01.04.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie.

