JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 18,06 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 18,06 EUR. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,00 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 92.608 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 68,55 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 20,49 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,405 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,80 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 25.03.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 297,33 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 300,67 Mio. EUR ausgewiesen.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je JENOPTIK-Aktie.

