JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 25,10 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 25,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 25,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.003 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 31,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,06 Prozent. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 20,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,405 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 256,15 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 234,06 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

