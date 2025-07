JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK fällt am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 19,89 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 19,89 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,64 EUR nach. Bei 19,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54.801 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. 46,81 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,390 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,23 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 13.05.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 243,59 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

