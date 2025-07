JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag in Grün

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 19,22 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 19,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,19 EUR. Bisher wurden heute 29.468 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,93 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 25,29 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,390 EUR je JENOPTIK-Aktie. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 26,09 EUR.

JENOPTIK gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,27 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 243,59 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256,15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

