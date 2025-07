JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK fällt am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 19,83 EUR.

Um 11:41 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 19,83 EUR. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,64 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,97 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.847 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,20 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,25 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 38,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,390 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,23 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 243,59 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

