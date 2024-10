JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zündet am Vormittag Kursrakete

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 28,82 EUR nach oben.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 28,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 28,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,70 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 32.343 Aktien.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR. 8,05 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

JENOPTIK gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 284,66 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

