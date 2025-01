JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK fällt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 22,04 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:40 Uhr um 2,0 Prozent auf 22,04 EUR nach. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 21,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,44 EUR. Zuletzt wechselten 30.819 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 29,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,24 EUR. Mit Abgaben von 8,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,418 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,80 EUR.

Am 12.11.2024 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 26.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,67 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

