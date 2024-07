JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 27,52 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 27,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 27,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.799 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 27,47 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,409 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 08.05.2024. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 256,15 Mio. EUR – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte JENOPTIK die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

