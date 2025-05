Kurs der JENOPTIK

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag in Grün

12.05.25 12:05 Uhr

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Plus bei 19,41 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 19,41 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,98 EUR. Bisher wurden heute 258.403 JENOPTIK-Aktien gehandelt. Bei einem Wert von 30,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 36,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 35,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,405 EUR belaufen. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 27,80 EUR. JENOPTIK gewährte am 25.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 300,67 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,57 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren bedeutet TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr eingefahren April 2025: Analysten sehen Potenzial bei JENOPTIK-Aktie

