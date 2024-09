JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag im Aufwind

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 26,88 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 15:53 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 27,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.094 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,14 EUR) erklomm das Papier am 22.02.2024. 15,85 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,404 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 284,66 Mio. EUR gegenüber 270,84 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,68 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX steigen