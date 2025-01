JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Vormittag schwächer

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 21,56 EUR ab.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 21,56 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 21,54 EUR. Bei 21,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.651 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,43 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,24 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 6,12 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,414 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,09 EUR aus.

Am 12.11.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,98 Prozent auf 274,31 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 26.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

