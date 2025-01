JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Dienstagvormittag

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 21,50 EUR.

Um 09:01 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 21,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 21,52 EUR. Bei 21,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.958 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 31,14 EUR markierte der Titel am 22.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,84 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 20,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,414 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 31,09 EUR angegeben.

JENOPTIK veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Am 26.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

