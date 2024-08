JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Nachmittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,00 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:45 Uhr bei der JENOPTIK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 28,00 EUR. Bei 28,16 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 27,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,06 EUR. Zuletzt wechselten 14.233 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 28,71 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,404 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 284,66 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 270,84 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,70 EUR je Aktie belaufen.

