JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 16,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 3,1 Prozent auf 16,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 16,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,50 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 189.997 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. 85,16 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,65 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,415 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,01 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 25.03.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,32 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 300,67 Mio. EUR gegenüber 297,33 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,57 EUR im Jahr 2025 aus.

