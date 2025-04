JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag im Minus

JENOPTIK im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 16,37 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 3,5 Prozent auf 16,37 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,25 EUR aus. Bei 16,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 12.888 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 85,95 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,28 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,415 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,01 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 25.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 300,67 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,33 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je JENOPTIK-Aktie.

