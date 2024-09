JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteidigt am Nachmittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 27,16 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 27,16 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,46 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.933 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,96 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,404 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 09.08.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 284,66 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 270,84 Mio. EUR umgesetzt.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte JENOPTIK die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,68 EUR je JENOPTIK-Aktie.

