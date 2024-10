JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit roten Vorzeichen

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 25,66 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 25,66 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 25,56 EUR. Bei 26,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.281 JENOPTIK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 21,36 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 22,21 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 38,50 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 270,84 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 284,66 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2024 gerechnet. JENOPTIK dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,67 EUR je Aktie belaufen.

