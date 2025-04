JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Mittag stärker

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 16,58 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 16,58 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,95 EUR zu. Mit einem Wert von 16,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 37.211 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,39 Prozent.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,415 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,01 EUR.

Am 25.03.2025 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 300,67 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 297,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte JENOPTIK am 13.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

