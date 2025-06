JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 19,38 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 19,38 EUR. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98.290 JENOPTIK-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 29,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 50,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 34,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,394 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,23 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 243,59 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

