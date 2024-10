JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 24,16 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,9 Prozent auf 24,16 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,14 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 210.953 JENOPTIK-Aktien.

Bei 31,14 EUR markierte der Titel am 22.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 22,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 17,38 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent auf 284,66 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

