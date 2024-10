JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 24,02 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,4 Prozent auf 24,02 EUR. Bei 24,02 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 369.539 JENOPTIK-Aktien.

Am 22.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 29,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Abschläge von 16,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,404 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 09.08.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 284,66 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 270,84 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

XETRA-Handel: MDAX zum Handelsende freundlich

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Freundlicher Handel: MDAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus