JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 24,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,8 Prozent auf 24,70 EUR. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,06 EUR. Bisher wurden heute 37.188 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 23,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,404 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 38,50 EUR angegeben.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 284,66 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 270,84 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 18.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

