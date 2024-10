JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag fester

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 24,24 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 24,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 24,24 EUR. Bei 23,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 17.551 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.02.2024 auf bis zu 31,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 28,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 21,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,404 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,50 EUR.

JENOPTIK gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 284,66 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,10 Prozent gesteigert.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

