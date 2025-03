JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 24,04 EUR nach.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 24,04 EUR. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,94 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 24,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.411 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 26,62 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,24 EUR ab. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 18,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,412 EUR je JENOPTIK-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,09 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 274,31 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,98 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 25.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

