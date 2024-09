JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Nachmittag an

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 27,46 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 27,46 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 27,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.688 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 27,31 Prozent sinken.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,404 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 09.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 284,66 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 270,84 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen