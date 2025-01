JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag nahe Vortagesschluss

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der JENOPTIK-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 22,36 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der JENOPTIK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 22,36 EUR. Bei 22,36 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,32 EUR. Zuletzt wechselten 963 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 39,27 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 20,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 9,48 Prozent wieder erreichen.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,414 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 274,31 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 263,81 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.03.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

