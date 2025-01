JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Dienstagvormittag ins Minus

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 22,04 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 22,04 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 21,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,04 EUR. Bisher wurden heute 2.688 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 41,29 Prozent Luft nach oben. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,24 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 8,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,414 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 12.11.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 274,31 Mio. EUR im Vergleich zu 263,81 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2025 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

