JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verbilligt sich am Freitagvormittag

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 23,36 EUR.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 23,36 EUR ab. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,36 EUR nach. Bei 23,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.474 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 30,31 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 20,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,412 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,09 EUR.

JENOPTIK gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 25.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

