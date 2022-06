JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Dienstagvormittag ins Plus

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 21.06.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 22,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.218 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 37,80 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,48 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 21,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,34 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,79 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als JENOPTIK mit 0,07 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 176,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 208,55 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2022 terminiert. Am 09.08.2023 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

