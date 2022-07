JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag gesucht

Um 21.07.2022 12:22:00 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 22,24 EUR nach oben. Bei 22,54 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,30 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 13.309 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,80 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,16 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,20 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,79 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 10.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 09.08.2023.

