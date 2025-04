JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 16,36 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 16,36 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,12 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 117.794 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 86,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 12,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,415 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,01 EUR an.

JENOPTIK gewährte am 25.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,12 Prozent auf 300,67 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 297,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,57 EUR je JENOPTIK-Aktie.

