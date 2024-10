JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Dienstagmittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 23,24 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,9 Prozent auf 23,24 EUR nach. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,20 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.045 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 33,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,404 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,67 EUR.

Am 09.08.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 284,66 Mio. EUR im Vergleich zu 270,84 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,64 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

