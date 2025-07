JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Kurs der JENOPTIK

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 19,18 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 09:05 Uhr 0,6 Prozent. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,30 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,29 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 5.711 Aktien.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 52,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 25,13 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,390 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,09 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

