JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittwochnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 23,50 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 23,50 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 23,54 EUR. Bei 23,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 103.840 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 32,51 Prozent Luft nach oben. Bei 20,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 16,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,404 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 284,66 Mio. EUR – ein Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,64 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

