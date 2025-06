Kurs der JENOPTIK

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Vormittag freundlich

24.06.25 09:23 Uhr

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 19,00 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 19,00 EUR nach oben. Bei 19,21 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.850 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft. Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,68 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Abschläge von 24,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,394 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,23 EUR. Am 13.05.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 256,15 Mio. EUR umgesetzt. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026. In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie IONOS steigt in den MDAX auf, JENOPTIK wechselt in den SDAX - Aktien fester TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen IONOS-Aktie wechselt vom MDAX in den SDAX - Rheinmetall ersetzt Kering im EURO STOXX 50

