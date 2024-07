JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag im Minusbereich

JENOPTIK im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 26,00 EUR.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 26,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 25,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.777 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 19,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,23 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,409 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

JENOPTIK gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 256,15 Mio. EUR gegenüber 234,06 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Gewinnen

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren