JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 26,02 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 26,02 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,02 EUR nach. Bei 26,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 9.017 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 16,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 23,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,404 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

JENOPTIK gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 284,66 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 270,84 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,68 EUR im Jahr 2024 aus.

