JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 26,42 EUR.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 26,42 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,44 EUR. Bisher wurden heute 665 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 15,16 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,404 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent auf 284,66 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

